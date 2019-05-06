Продавец башни в Петрозаводске снизил цену

Хозяин водонапорной башни, расположенной в Петрозаводске, не смог продать объект и решил в очередной раз снизить его цену.

Кирпичное здание башни площадью 100 м², расположенное на улице Сулажгорского Кирпичного Завода, выставлено на продажу за 851 тыс. рублей. Объявление размещено на сайте Avito.

Владелец информирует, что объект находится в хорошем состоянии. По оценке хозяина башни, постройка может использоваться "под студию, мастерскую, услуги, дом и др".

За какую цену сегодня владелец предлагает приобрести башню, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".