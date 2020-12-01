Продавщица из Петрозаводска помогла полиции разоблачить сбытчиков фальшивых купюр

Женщина, торгующая в продуктовом магазине, обнаружила, что клиент расплатился фальшивой купюрой, после этого она навела полицию на след преступной группы.

В конце октября жительница Петрозаводска позвонила в дежурную часть и сообщила, что стала свидетельницей преступления, сообщают в МВД. Она рассказала, что работает продавцом в продуктовом магазина. По ее словам, один из покупателей попытался расплатиться за товар фальшивой пятитысячной купюрой. В дальнейшем было установлено, что банкнота, действительно, оказалась подделкой.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. У него изъяли ещё 7 фальшивых пятитысячных купюр.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий появились основания полагать, что мужчина действовал не один. Полицейские установили личности остальных соучастников – их оказалось трое. В момент задержания у них обнаружили 33 поддельных купюры номиналом 2 и 5 тысяч рублей. Свою вину фигуранты уголовного дела признают.

"В настоящее время по фактам сбыта поддельных денежных знаков возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 8 лет и штраф до 1 миллиона рублей", - заявляют в МВД.

Жительнице карельской столицы за помощь полиции вручили почётную грамоту.

Ранее сообщалось, что в гипермаркете Петрозаводска задержали женщину с фальшивыми деньгами.