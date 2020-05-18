890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Иномарка сбила второй автомобиль, выезжавший с заправки в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
18.05.2020 18:25
Священник из Карелии, изувечивший женщину в ДТП, отстранен от управления епархией 9
18.05.2020 15:05
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно" 2
18.05.2020 15:59

Продавцы не смогли догнать шустрого похитителя парфюма в Петрозаводске

Новости. Криминал
09:33, 19 Мая 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

В полицию обратились продавцы магазина бытовой химии, сообщили в МВД Карелии.

Вечером в торговый зал зашел мужчина. Он взял со стеллажа две запечатанные коробки с туалетной водой и, несмотря на усилия работников его остановить, выбежал из магазина и скрылся. Ущерб составил 9,5 тысячи рублей.

Подозреваемым оказался 26-летний житель Петрозаводска. Парфюм мужчина продал прохожим.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина украл духи и демонстративно прошел мимо кассы магазина в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-19 09:42:09
Неинтересен. Людишки покупают явно ворованное. Какой жизни вы хотите?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2020, 09:47
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
13.05.2020, 06:40
Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии
13.05.2020, 17:08
Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске
15.05.2020, 12:08
В Петрозаводске больше всего очагов коронавируса выявлено на Древлянке
12.05.2020, 18:57
Глава Карелии рассказал, какие сферы деятельности останутся под запретом
14.05.2020, 21:32
В Петрозаводске горит общежитие (ВИДЕО)

Аналитика

18.05.2020 15:59
Тема недели
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно" 2
Врач-эпидемиолог Александр Гаврилов считает, что распространение коронавирусной инфекции в республике будет вялотекущим, однако, осенью и зимой в регионе возможны вспышки заболевания.
"Мы до последнего сомневались, что получим такие выплаты" 7
15.05.2020 16:42
Пудож останется без тепла и горячей воды? 5
15.05.2020 13:05
Дорога жизни: купить джип или отрастить крылья? 4
14.05.2020 16:20
Депутатам пообещали "коллапс местного самоуправления" 4
13.05.2020 13:45
Вся аналитика

Чтиво

14.05.2020 14:46
Личное мнение
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 7
Угроза эпидемии коронавируса напугала власти и жителей Карелии больше, чем СПИД.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
08.05.2020 15:08
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске запустили троллейбусы
18.05.2020 11:14
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»