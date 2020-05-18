Продавцы не смогли догнать шустрого похитителя парфюма в Петрозаводске

В полицию обратились продавцы магазина бытовой химии, сообщили в МВД Карелии.

Вечером в торговый зал зашел мужчина. Он взял со стеллажа две запечатанные коробки с туалетной водой и, несмотря на усилия работников его остановить, выбежал из магазина и скрылся. Ущерб составил 9,5 тысячи рублей.

Подозреваемым оказался 26-летний житель Петрозаводска. Парфюм мужчина продал прохожим.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина украл духи и демонстративно прошел мимо кассы магазина в Петрозаводске.