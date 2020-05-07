Мужчина украл духи и демонстративно прошел мимо кассы магазина в Петрозаводске

В минувший вторник в полицию поступило сообщение от работника торгового заведения, сообщили в МВД Карелии.
Один из посетителей взял с витрины несколько флаконов мужской туалетной воды и демонстративно прошел мимо кассы. Продавцы пытались его остановить, но не догнали. Сумма ущерба составила около 9 тысяч рублей.
Полицейские установили, что к преступлению причастен 43-летний гражданин, который ранее уже был судим за имущественные преступления.
Похищенную парфюмерию он успел продать.
Возбуждено уголовное дело.
Злоумышленник задержан.
Ранее в Карелии любитель дорогого парфюма украл из магазина туалетную воду.
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