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Мужчина украл духи и демонстративно прошел мимо кассы магазина в Петрозаводске

Новости. Криминал
14:28, 08 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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В минувший вторник в полицию поступило сообщение от работника торгового заведения, сообщили в МВД Карелии.

Один из посетителей взял с витрины несколько флаконов мужской туалетной воды и демонстративно прошел мимо кассы. Продавцы пытались его остановить, но не догнали. Сумма ущерба составила около 9 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 43-летний гражданин, который ранее уже был судим за имущественные преступления.

Похищенную парфюмерию он успел продать.

Возбуждено уголовное дело.

Злоумышленник задержан.

Ранее в Карелии любитель дорогого парфюма украл из магазина туалетную воду.

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