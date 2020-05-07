Мужчина украл духи и демонстративно прошел мимо кассы магазина в Петрозаводске

В минувший вторник в полицию поступило сообщение от работника торгового заведения, сообщили в МВД Карелии.

Один из посетителей взял с витрины несколько флаконов мужской туалетной воды и демонстративно прошел мимо кассы. Продавцы пытались его остановить, но не догнали. Сумма ущерба составила около 9 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 43-летний гражданин, который ранее уже был судим за имущественные преступления.



Похищенную парфюмерию он успел продать.

Возбуждено уголовное дело.



Злоумышленник задержан.

Ранее в Карелии любитель дорогого парфюма украл из магазина туалетную воду.