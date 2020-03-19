В Карелии любитель дорогого парфюма украл из магазина туалетную воду

Мужчина вынес из магазина в Лахденпохье два флакона туалетной воды за 10 тысяч рублей, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Тревожная кнопка сработала в магазине на улице Красноармейской 18 марта.

Росгвардейцы на месте выяснили, что посетитель не оплатил два флакона брендовой туалетной воды и скрылся.

Нашли любителя парфюма в полукилометре от места происшествия. 34-летний житель Лахденпохьи находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина был передан полицейским. Проводится проверка.

Ранее жителя Карелии поймали на повторной краже из магазина в Карелии.