В Карелии любитель дорогого парфюма украл из магазина туалетную воду

Мужчина вынес из магазина в Лахденпохье два флакона туалетной воды за 10 тысяч рублей, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.
Тревожная кнопка сработала в магазине на улице Красноармейской 18 марта.
Росгвардейцы на месте выяснили, что посетитель не оплатил два флакона брендовой туалетной воды и скрылся.
Нашли любителя парфюма в полукилометре от места происшествия. 34-летний житель Лахденпохьи находился в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина был передан полицейским. Проводится проверка.
Ранее жителя Карелии поймали на повторной краже из магазина в Карелии.
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