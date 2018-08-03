Продавцы секс-шопов составили интимную карту России

Представители сети магазинов для взрослых в процессе ознакомления с сексуальными предпочтениями россиян заметили, что изобретательность любовников растет по мере продвижения на восток страны.

Магаданская область развлекается со вкусом: самыми популярными товарами здесь названы духи с феромонами и презервативы, в том числе и женские. На Камчатке предпочитают различные гели и ремни. В Приморье любят различные игрушки, смазки и вибраторы, пишет 360.

В Забайкалье доминируют боди-комбинезоны и всевозможные масла. В Красноярске в числе самых популярных товаров — крем для увеличения пениса. На Ямале любят необычную одежду, плетки и аксессуары для ролевых игр. В Челябинске — возбудители для женщин.

В Самаре, Ульяновске и Иваново чаще всего приобретают ошейники и инвентарь для игр. А самыми скромными проявили себя любители секса из Пскова, где в ходу комплекты нижнего белья, трусики, сорочки, и Астрахани, в которой обходятся лишь блеском для губ.

В столицах — скучновато, считают представители магазинов. Москвичи ограничиваются гелями и смазками. Жители Петербурга — стимуляторами и вибраторами.