Продажа детской коляски обернулась финансовой потерей для жительницы Карелии

Полиция Пряжинского района проводит проверку, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района поступило заявление от 39-летней местной жительницы, лишившейся 10 тысяч рублей с банковского счета.

Как выяснилось, женщина разместила на одном из популярных сайтов объявление о продаже детской коляски, на которое откликнулась жительница другого региона. Для перечисления денег она прислала ссылку «для получения перевода», куда требовалось ввести реквизиты карты. Как только жительница Карелии это сделала, с ее счета пропали деньги, а связь с собеседницей оборвалась.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, по факту мошенничества проводится проверка.