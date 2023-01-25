Продажа кровати обернулась для жителя Карелии потерей денег

Кондопожанин поверил незнакомцам из Южного федерального округа и рассказал им о тайном, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Кондопожского района обратился местный житель, лишившийся денег после общения с незнакомцами.
Горожанин через сервис попытался продать кровать. Покупатель откликнулся через день — он якобы находился за пределами Карелии и предложил кондопожанину оформить доставку, направив ему ссылку. В заявке требовалось указать реквизиты карты, в том числе трехзначный код на оборотной стороне. Мужчина, не заподозрив неладное, ввел эти данные, и мошенники немедленно сняли у него 2 тысячи рублей.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства инцидента. Выяснилось, что номер «покупателя» мебели зарегистрирован в Южном федеральном округе.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание