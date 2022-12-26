Продажа новогодних елок стартует в Петрозаводске

Новогодние ели начнут продавать сегодня, 27 декабря, на Рождественской ярмарке, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 27 декабря в Петрозаводске на Рождественской ярмарке, организованной на площади Кирова, начнется продажа натуральных новогодних елей. Кроме того, живые деревья можно приобрести в крупных торговых сетях города.

По информации представителей бизнеса, продажа елей организована, в частности, в ТЦ «Леруа Мерлен» на Лесном проспекте, 49 (режим работы: с 7-30 до 22-00) и в Садовом центре на Шуйском шоссе, 20 (режим работы с 10:00 до 18:00). Елку в горшке можно приобрести в торговых сетях «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток» и в гипермаркете «Сигма». Заказ живых елей со своей доставкой доступен также по номеру телефона +7 (995) 104-68-98.

Администрация отмечает, что аренда муниципальных территорий в разных районах города не вызвала интереса у предпринимателей – обращения об организации елочных базаров от представителей бизнеса не поступали.