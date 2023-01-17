Продажи квартир по доверенности в Карелии резко выросли из-за уехавших за границу

Уехавшие из России жители Карелии для продажи недвижимости оформляют нотариальные доверенности.
Об этом рассказали «РБК Карелия» представители риелторского бизнеса.
«Количество сделок, в которых собственник после отъезда оформил доверенность для совершения сделок с недвижимостью, выросло в среднем на 20-25%. Особенно это было заметно осенью после начала частичной мобилизации», — говорит Алексей Самарин, эксперт по работе с недвижимостью из Петрозаводска.
Аналогичный рост продаж отмечают и в агентстве недвижимости «CENTURY 21 Альфа».
«Увеличение подобных операций началось с весны 2021 года, однако сейчас всплеска больше не наблюдаем», — отмечает руководитель агентства Алексей Васильев.
По наблюдениям экспертов, в целом собственники стремились продавать недвижимость по рыночной стоимости, однако, если потребность в продаже и переезде была острой, как в марте или в сентябре, то для квартир предлагались существенные дисконты. Такую особенность отмечает Алексей Самарин. Сейчас ситуация на рынке в этой нише стабилизировалась.
«Те, кто хотел уехать — уехали, устроились на новом месте, оформили доверенности на лиц, которые остались, и продают квартиры в обычном режиме», — объясняет эксперт.
Риелторы считают, что, если необходимые документы оформлялись по закону, то в будущем с такими объектами не должно возникнуть рисков при дальнейшей реализации.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание