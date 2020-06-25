890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Депутат парламента Карелии пришла на отчет губернатора в футболке с принтом против конституционных поправок (ФОТО) 45
Сегодня 10:40
Еще 24 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии
Сегодня 08:53
Коронавирус не помешал реализации планов по развитию транспортной инфраструктуры Карелии 1
Сегодня 11:54
Житель Карелии лишился денег, прочитав письмо в электронной почте 4
Сегодня 11:37
Подземный переход у ж/д вокзала Петрозаводска преобразился (ФОТО) 12
Сегодня 15:21

Продажи презервативов в России резко упали

Новости. Общество
23:30, 25 Июня 2020
фото: © shutterstock.com
Загрузка...

После завершения режима нерабочих дней в России рухнула продажа презервативов.

По сравнению с мартовским пиком в первую неделю июня зафиксировано падение на 55 процентов, пишет "Лента.ру" со ссылкой на "Известия".

За первые семь дней лета россияне потратили на презервативы 72,9 млн рублей, а с 16 по 21 марта — 164,8 млн. Если сравнивать с периодом с 1 по 7 июня 2019 года, то падение составило 14 процентов.

Вместе с презервативами на фоне эпидемии коронавируса росли продажи и других товаров для взрослых, в том числе виагры. Так, в марте годовой рост составлял 40 процентов.

Член совета Гильдии маркетологов Николас Коро предположил, что многие россияне при закупках переоценили свои силы, поэтому часть товара расходуется до сих пор.

В свою очередь доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская обратила внимание, что снижение продаж презервативов пришлось на рост популярности фильмов для взрослых и онлайн секс-вечеринок, о чем свидетельствуют данные по количеству поисковых запросов в "Яндексе".

В конце марта крупнейший производитель презервативов  предупредил о дефиците товара и его подорожании. В компании указали, что боязнь заводить детей и ограничительные меры привели к резкому спросу на продукцию, который не получается удовлетворить.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
22.06.2020, 12:37
Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске
23.06.2020, 15:43
Вице-премьер рассказала о планах правительства об увеличении МРОТ
19.06.2020, 08:29
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
22.06.2020, 19:12
Перебои с бензином начались в столице Карелии
19.06.2020, 13:57
Коронавирусом в Карелии заразились 95 детей

Аналитика

Сегодня 18:33
Политкухня
Депутаты Законодательного собрания прокомментировали отчет главы Карелии о результатах деятельности правительства республики за 2019 год
Парламентарии выступили с комментариями после отчета главы Карелии Артура Парфенчикова, который прозвучал в стенах Законодательного собрания в четверг, 25 июня.
Геннадий Боднарчук: "В вопросах качества компромиссы неприемлемы" 1
Сегодня 12:40
Политический конфликт в Сортавале грозит тлеть до сентябрьских выборов
23.06.2020 12:13
"Изжога после ягодного бизнеса" 1
22.06.2020 15:31
"Болит душа за каждого пациента"
19.06.2020 12:31
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:39
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
17.06.2020 12:30
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»