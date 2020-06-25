Продажи презервативов в России резко упали

После завершения режима нерабочих дней в России рухнула продажа презервативов.

По сравнению с мартовским пиком в первую неделю июня зафиксировано падение на 55 процентов, пишет "Лента.ру" со ссылкой на "Известия".

За первые семь дней лета россияне потратили на презервативы 72,9 млн рублей, а с 16 по 21 марта — 164,8 млн. Если сравнивать с периодом с 1 по 7 июня 2019 года, то падение составило 14 процентов.

Вместе с презервативами на фоне эпидемии коронавируса росли продажи и других товаров для взрослых, в том числе виагры. Так, в марте годовой рост составлял 40 процентов.

Член совета Гильдии маркетологов Николас Коро предположил, что многие россияне при закупках переоценили свои силы, поэтому часть товара расходуется до сих пор.

В свою очередь доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская обратила внимание, что снижение продаж презервативов пришлось на рост популярности фильмов для взрослых и онлайн секс-вечеринок, о чем свидетельствуют данные по количеству поисковых запросов в "Яндексе".

В конце марта крупнейший производитель презервативов предупредил о дефиците товара и его подорожании. В компании указали, что боязнь заводить детей и ограничительные меры привели к резкому спросу на продукцию, который не получается удовлетворить.