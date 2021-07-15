Власти разрешили гражданам еще пожить с просроченными паспортами

Подлежащие замене паспорта граждан России по достижении 20 и 45 лет будут действовать еще 90 дней.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

То есть у россиян появилась возможность менять документ не в экстренном порядке, а с запасом в три месяца.

Кроме того, продлевается срок подачи заявления для получения паспорта по достижении 14 лет. Теперь это не 30, а тоже 90 дней.

Нововведения вступят в силу с момента официального опубликования постановления.

Еще одно изменение заработает с 1 июля 2022 года — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».