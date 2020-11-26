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Продление "коронавирусных" ограничений приведет к стагнации экономики Петрозаводска: прогноз

Новости. Экономика
15:52, 27 Ноября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Показатели экономического развития Петрозаводска в 2021 году могут остаться на уровне текущего года, если продлятся "коронавирусные" ограничения.

Это следует из "Основных показателей прогноза социально-экономического развития Петрозаводского городского округа на 2021-2023 годы", подготовленного комитетом экономического развития администрации Петрозаводска.

Прогноз составлен в двух вариантах – базовом и целевом.

Об их основных параметрах рассказал член постоянной комиссии по экономике и финансам городского совета Петрозаводска Павел Петров.

"В базовом отражена динамика умеренных темпов развития экономики на уровне 100-101%. В этом варианте предполагается более затяжной характер пандемии с продлением ограничительных мер" - сказал Петров.

Подробнее об ожиданиях властей Петрозаводска читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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