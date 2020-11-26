Продление "коронавирусных" ограничений приведет к стагнации экономики Петрозаводска: прогноз

Показатели экономического развития Петрозаводска в 2021 году могут остаться на уровне текущего года, если продлятся "коронавирусные" ограничения.

Это следует из "Основных показателей прогноза социально-экономического развития Петрозаводского городского округа на 2021-2023 годы", подготовленного комитетом экономического развития администрации Петрозаводска.

Прогноз составлен в двух вариантах – базовом и целевом. Об их основных параметрах рассказал член постоянной комиссии по экономике и финансам городского совета Петрозаводска Павел Петров. "В базовом отражена динамика умеренных темпов развития экономики на уровне 100-101%. В этом варианте предполагается более затяжной характер пандемии с продлением ограничительных мер" - сказал Петров. Подробнее об ожиданиях властей Петрозаводска читайте в интернет-газете "Вести Карелии".