Продление "коронавирусных" ограничений приведет к стагнации экономики Петрозаводска: прогноз

Показатели экономического развития Петрозаводска в 2021 году могут остаться на уровне текущего года, если продлятся "коронавирусные" ограничения.
Это следует из "Основных показателей прогноза социально-экономического развития Петрозаводского городского округа на 2021-2023 годы", подготовленного комитетом экономического развития администрации Петрозаводска.
Прогноз составлен в двух вариантах – базовом и целевом.
Об их основных параметрах рассказал член постоянной комиссии по экономике и финансам городского совета Петрозаводска Павел Петров.
"В базовом отражена динамика умеренных темпов развития экономики на уровне 100-101%. В этом варианте предполагается более затяжной характер пандемии с продлением ограничительных мер" - сказал Петров.
Подробнее об ожиданиях властей Петрозаводска читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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