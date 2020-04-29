Продолжается ремонт подземного перехода у ж/д вокзала в Петрозаводске (ФОТО)

АО "РЖДстрой" продолжает ремонт пешеходного тоннеля под железнодорожными путями между улицами Фурманова и Максима Горького, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Специалисты администрации провели повторное обследование на месте производства работ.

Подрядная организация в полном объёме демонтировала покрытия стен, потолка и пола тоннеля. Продолжается работа по заделке швов и стыков конструкций. Подрядчик приступил к грунтованию стен. На лестничном спуске со стороны улицы Фурманова ведётся оштукатуривание покрытий. Завершен ремонт кровли павильона тепловых сетей.

В подземном переходе заменят освещение и устранят проблему с водоотведением. Завершить работы на объекте планируется до лета.





На время реконструкции движение по тоннелю закрыто, поэтому администрация просит горожан заранее планировать пути обхода.

Ранее сообщалось, что приведение в порядок пешеходного тоннеля – подарок Республике Карелия к 100-летию.