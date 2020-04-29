890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Работодатели получат деньги на зарплату сотрудников, работающих даже на полставки 6
29.04.2020 16:33
В России за сутки более 100 человек умерли от Covid-19 2
29.04.2020 11:24
У задержанного на ж/д вокзале Петрозаводска рецидивиста в воротнике нашли наркотики 6
29.04.2020 15:35
Парфенчиков просит жителей Карелии не устраивать массовых застолий на дачах в майские праздники 9
29.04.2020 15:55
Фасады домов в центре Петрозаводска перекрасят, и уже понятно, в какие цвета 3
29.04.2020 15:01
В больнице на севере Карелии выписывают пациентов из-за возможной угрозы заражения коронавирусом 3
29.04.2020 16:38
Автобусы и троллейбусы в Карелии не будут ездить до конца майских праздников 14
29.04.2020 19:37
Получили два совета 1
29.04.2020 15:08

Продолжается ремонт подземного перехода у ж/д вокзала в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
09:10, 30 Апреля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

АО "РЖДстрой" продолжает ремонт пешеходного тоннеля под железнодорожными путями между улицами Фурманова и Максима Горького, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Специалисты администрации провели повторное обследование на месте производства работ.

Подрядная организация в полном объёме демонтировала покрытия стен, потолка и пола тоннеля. Продолжается работа по заделке швов и стыков конструкций. Подрядчик приступил к грунтованию стен. На лестничном спуске со стороны улицы Фурманова ведётся оштукатуривание покрытий. Завершен ремонт кровли павильона тепловых сетей.

В подземном переходе заменят освещение и устранят проблему с водоотведением. Завершить работы на объекте планируется до лета.



На время реконструкции движение по тоннелю закрыто, поэтому администрация просит горожан заранее планировать пути обхода.

Ранее сообщалось, что приведение в порядок пешеходного тоннеля – подарок Республике Карелия к 100-летию.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом

Чтиво

29.04.2020 12:47
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
Эхо Сандармоха? 14
21.04.2020 16:07
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»