Продуктовая корзина незначительно подорожала в Карелии

В республике минимальный набор продуктов за месяц подорожал на 0,5%, сообщает Карелиястат.

"Стоимость минимального набора продуктов питания в феврале составила 4473,21 рубля в расчёте на одного человека в месяц и увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3%, а с начала года выросла на 1,8%".

В целом товары и услуги подорожали в Карелии в феврале на 0,1%.