Подписаться
Новости. Экономика
09:55, 13 Июня 2019
фото: ТАСС / Михаил Почуев

Продуктовая корзина в Карелии стремительно дорожает

Загрузка...

Стоимость условного минимального набора продуктов питания в Карелии за 5 месяцев 2019 года выросла на 9,8% - это выше показателя почти всех регионов Северо-Запада.

По данным Карелиястата, быстрее чем в Карелии продуктовая корзина дорожает лишь в Калининградской области. Там ее стоимость выросла с начала года на 10,4%.

Причем рост стоимости минимального набора продуктов питания идет нарастающими темпами. За 4 месяца этот показатель в Карелии составлял 6,8%, а за 5 месяцев – уже 9,8%.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2019-06-13 10:47:57
Конкретно твоя инфляция - это подорожание конкретно твоей потребительской корзины. У большинства населения потребительская конкретно их корзина состоит из жрачки. А жрачка даже у Карелиястата по официальному сделала 9,8%, хотя походу больше. А нам говорят, шо инфляция в России 5,2%, а в самом деле она продолжает быть по прежнему двухзначной.
Другими словами, если вашу зряплату не индексируют на уровень инфляции, то вы беднеете на двухзначный процент каждых год. :(

Но если вы "персидский царь" как кир, то жрать вы будете элитные морепродукты во французском ресторане, которая не дорожает, потому шо и так ценник конский, так же как и всякие там мерседесы, ролексы и яхты. В этом случае потребительская инфляция персидского олигарха составит ноль целых хрен десятых, и тогда таки да, шо эти статистики делают нам беременную голову - пофиг уже на неё :)
Изя
2019-06-13 10:05:16
Всё по плану ПЭФ , сейчас перелом , а потом в прорыв и к нац.проектам ... .для тех кто выживет :)
кир
2019-06-13 09:56:55
Пофиг.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.06.2019, 09:30
В Карелии пенсионерка повстречала медведей во время прогулки
08.06.2019, 18:30
Приставам устроили публичную порку за "Невский пассаж"
06.06.2019, 15:23
Директор "Кареллеспрома" получит премию в размере 26 млн рублей
10.06.2019, 09:22
Звезды российской эстрады выступят в Карелии в честь юбилея Кондопожского ЦБК
08.06.2019, 15:17
СРОЧНО: Ливни, грозы и шквалистый ветер надвигаются на Карелию
07.06.2019, 11:03
В районе Карелии маленького ребенка укусила змея

Аналитика

Сегодня 09:38
Капитал
Туристы – это проблема или деньги?
Норвежцы обеспокоены ростом турпотока. С одной стороны, это приток денег, с другой – проблемы с экологией, инфраструктурой и населением.
Крысы в городе: что делать? 2
11.06.2019 17:02
"Версия Куприянова не подтверждается документально" 2
10.06.2019 11:20
Лето: время жарить
10.06.2019 09:35
"Кареллеспром" подводит итоги 8
07.06.2019 17:39
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:56
Личное мнение
"Дружба уже не так актуальна?"
Публикуем обращение членов правления Союза архитекторов Карелии по поводу установки стелы Воинской славы на месте Дерева Дружбы.
Без эмоций
11.06.2019 14:31
Стела "Город воинской славы" оказалась дороже "Дерева дружбы" 7
10.06.2019 15:50
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
10.06.2019 09:39
архив чтиво

Медиа

Большой праздничный концерт в Петрозаводске в День России
Сегодня 03:48
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»