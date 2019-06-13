Продуктовая корзина в Карелии стремительно дорожает

Стоимость условного минимального набора продуктов питания в Карелии за 5 месяцев 2019 года выросла на 9,8% - это выше показателя почти всех регионов Северо-Запада.

По данным Карелиястата, быстрее чем в Карелии продуктовая корзина дорожает лишь в Калининградской области. Там ее стоимость выросла с начала года на 10,4%.

Причем рост стоимости минимального набора продуктов питания идет нарастающими темпами. За 4 месяца этот показатель в Карелии составлял 6,8%, а за 5 месяцев – уже 9,8%.

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