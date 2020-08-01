"Продуктовый рай" в Карелии оштрафовали за многочисленные нарушения

Нарушения были выявлены в одном из магазинов Сегежи, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

ООО "Продуктовый рай" при осуществлении деятельности по розничной торговле в магазине на улице Антикайнена, 2 не обеспечило:

– наличие в хозяйственной зоне навесов для хранения тары и площадки для сбора мусора и пищевых отходов;

– проведение инженерно-технических мероприятий по защите объекта от грызунов;

– организацию производственного контроля;

Фирму оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Напомним, в Сегеже также оштрафовали руководство Центра культуры и досуга.