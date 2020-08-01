Центр культуры и досуга в Карелии оштрафовали

Руководство учреждения в Сегеже проигнорировало санитарно-эпидемиологические правила, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.
Сегежский районный центр культуры и досуга не выполнил в установленный срок предписания, а именно не обеспечил:
– прохождение периодического медицинского осмотра работниками центра;
– прохождение периодического флюорографического обследования.
Руководство центра обвинили в совершении административного правонарушения и оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Ранее в Карелии оштрафовали детсад, не отслеживающий численность крыс и тараканов.
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