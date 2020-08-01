Центр культуры и досуга в Карелии оштрафовали

Руководство учреждения в Сегеже проигнорировало санитарно-эпидемиологические правила, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Сегежский районный центр культуры и досуга не выполнил в установленный срок предписания, а именно не обеспечил:



– прохождение периодического медицинского осмотра работниками центра;

– прохождение периодического флюорографического обследования.

Руководство центра обвинили в совершении административного правонарушения и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Ранее в Карелии оштрафовали детсад, не отслеживающий численность крыс и тараканов.