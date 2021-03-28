Продукция из карантинной зоны попала в Карелию без документов

Вместе с несертифицированным пиловочником из Вологодской области в республику могли проникнуть большие и малые черные еловые усачи, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Одно из предприятий Карелии известило управление Россельхознадзора республики о поступлении подкарантинной продукции - трех партий пиловочника из хвойных пород.

Пиловочник был отгружен в одном из районов Вологодской области, на территории которого установлены карантинные фитосанитарные зоны и введены карантинные фитосанитарные режимы по большому черному еловому усачу и малому черному еловому усачу.

Однако карантинные сертификаты на указанную продукцию отправителями из Вологодской области оформлены не были.

Между тем, такие документы должны сопровождать каждую партию подкарантинной продукции, которая вывозится из установленной карантинной фитосанитарной зоны, и выдаются на основании заключения о карантинном фитосанитарном состоянии продукции. Не прошедшая контроля продукция может стать причиной заноса вредных организмов на новую территорию.

Информация о выявленном нарушении была передана в управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям.