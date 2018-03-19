Продукцию завода "Ягоды в Карелии" начали поставлять в Америку

Костомукшское предприятие "Ягоды Карелии" начало экспортировать варенье, джемы и морсы в Америку.

"Ягоды Карелии теперь могут приобрести наши ценители в Нью-Йорке и Чикаго!!! Domino,NY Taste of Russia,NY Alef, Chicago. Спешим, пока китайские туристы все не скупили", - говорится в паблике компании на Facebook.

"Ягоды Карелии" - предприятие, основанное в 2003 году, часть семейного бизнеса предпринимателя Самохвалова Ивана Петровича, ведущего в Костомукше свою деятельность с 1991 года.

"Ягоды Карелии" - один из крупнейших операторов на российском и европейском рынках свежезамороженных ягод и грибов, продуктов глубокой переработки из ягод.