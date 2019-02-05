Продукты от недовеса и недолива защитят специальной маркировкой

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Новая маркировка на товарах будет гарантировать, что объем расфасованной продукции находится в пределах допустимой погрешности и соответствует фактически заявленному.
Новый элемент маркировки появится на потребительских товарах в этом году, сообщают Известия со ссылкой на главу Росстандарта Алексея Абрамова.
Абрамов объяснил, что если в единичном случае в бутылке подсолнечного масла объемом 1 л окажется только 985 мл ("недолив" составит менее 1,5%), то это случайность. Если же меньше положенного литра будет в каждой бутылке из партии, то налицо систематический недолив.
Какой недолив и недовес будет считаться мошенничеством, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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