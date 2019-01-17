Продукты в Карелии в 2018 году подорожали в среднем на 5,6%

Потребительские цены в Карелии в декабре 2018 года выросли на 4,3% по сравнению с декабрем 2017 года.

Это один из основных показателей уровня инфляции. Так, продовольствие подорожало на 5,6%, непродовольственные товары – на 3,8%, услуги – на 3%, сообщают "Вести Карелии" со ссылкой на Карелиястат.

Подробнее читайте в материале издания.