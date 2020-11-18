Продукты, в которых "слишком много" соли и сахара, могут вырасти в цене

Акцизы на продукты с повышенным содержанием соли и сахара предлагает ввести Общественная палата России.

С соответствующей инициативой также выступили Институт развития правового общества и Российский союз налогоплательщиков, сообщают "Известия" со ссылкой на документ.

Авторы документа считают целесообразным введение акцизов на продукты с содержанием сахара и соли свыше 22,5 г и 2,5 г на 100 г товара соответственно.

Какие продукты могут подорожать в результате введения таких акцизов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".