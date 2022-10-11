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Проект бюджета Карелии на 2023 год внесен в Законодательное собрание

Новости. Общество
16:36, 01 Ноября 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Проект бюджета Карелии на 2023 год председателю карельского парламента Элиссану Шандаловичу и вице-спикеру Заксобрания Ольге Шмаеник представила министр финансов Елена Антошина.

Сегодня, 1 ноября, глава Карелии Артур Парфенчиков внес в Законодательное собрание проект закона «О бюджете Республики Карелия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

«Внесение бюджета республики — всегда очень важное событие, а с учетом беспрецедентного санкционного давления, геополитических вызовов принятие главного финансового документа приобретает особое значение», — отметил Элиссан Шандалович.

В следующем году, по словам Елены Антошиной, доходы бюджета запланированы в размере 76,2 млрд рублей, расходы — 80,0 млрд рублей, дефицит — 3,8 млрд рублей.

Общий объем поступлений из федерального бюджета в законопроекте определен в сумме 26,6 млрд рублей. Как было отмечено, налоговые и неналоговые доходы прогнозируется в сумме 46,2 млрд рублей, или с ростом на 10,0%. На реализацию национальных проектов планируется направить более 13 млрд рублей, из них 9 млрд рублей — средства федерального бюджета. Дорожный фонд республики на 2023 год предусмотрен в размере 12 млрд рублей.

Элиссана Шандаловича интересовало, предусмотрены ли средства на индексацию социальных обязательств. Елена Антошина отметила, что расходы на социальную сферу предусмотрены в размере 65%, в том числе в проекте бюджета учитывается индексация МРОТ, социальных выплат и заработной платы работникам бюджетной сферы.

Отвечая на вопрос спикера о помощи участвующим в СВО военнослужащим и членам их семей, министр финансов сказала, что все введенные в 2022 году меры поддержки будут сохранены в следующем году. Речь идет, например, об освобождении семей от платы за детский сад, обеспечение бесплатным горячим питанием старшеклассников и др.

Ольга Шмаеник подняла тему поддержки органов местного самоуправлению. Как сообщила Елена Антошина, как и прежде, предусмотрена дотация 1 млрд рублей на выравнивание бюджетной обеспеченности, 200 млн рублей — на сбалансированность местных бюджетов и др. Общий объем помощи местным бюджетам на сегодняшний день составляет порядка 17,7 млрд рублей.

По словам министра финансов, после рассмотрения проекта федерального бюджета во втором чтении и определения окончательных размеров дотаций, субсидий и субвенций Карелия получит дополнительную финансовую помощь.

Председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович отметил, что на 15 ноября назначены публичные слушания по проекту бюджета. 17 ноября парламентарии рассмотрят документ в первом чтении. Во втором чтении начнется работа над поправками. В декабре состоится третье, окончательное, чтение.

По поручению Элиссана Шандаловича документ будет рассмотрен на всех парламентских комитетах в рамках компетенции. «Это обеспечивает его более точечную балансировку, широкое обсуждение и качественное принятие бюджета», — пояснил спикер парламента.

«Бюджет должен позволять Республике Карелия не просто выполнить социальные обязательства, но и обеспечить ее развитие, — подчеркнул Элиссан Шандалович. — Совместно с главой Карелии, правительством республики и профильными ведомствами нам предстоит большая серьезная работа. Уверен, мы примем сбалансированный бюджет».

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