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Проект Генплана Петрозаводска предусматривает «высотные доминанты» в историческом центре

Новости. Общество
15:40, 14 Октября 2021
фото: Высотки в Москва-Сити © Джапаридзе Михаил / ТАСС

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Центральный район Петрозаводска нуждается в строительстве зданий, которые будут возвышаться над исторической застройкой, считают разработчики проекта изменений в Генплане города.

Документ разработан федеральным проектным институтом «Союздорпроект».

«Генеральным планом предлагается сформировать обновленную панораму и силуэт Петрозаводска. В историческом центре сохраняется существующая застройка с историческими акцентами, которые дополняются новыми высотными доминантами, местоположение которых должно быть определено проектом планировки и реконструкции исторического центра и прилегающих прибрежных территорий города», — говорится в проекте.

Согласно предлагаемым изменениям, застройку повышенной этажности необходимо проводить, в первую очередь, в районах Кукковка и Древлянка.

«Высотные акценты индивидуальных по архитектуре зданий (16 и более этажей) в сочетании с озерно-лесным ландшафтом и существующей террасной застройкой позволят создать многоплановую панораму Петрозаводска», — поясняют разработчики изменений в Генплане.

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Комментарии

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stranger
2021-10-14 16:14:00
Наша территория необозрима во всех четырёх направления. Плотность поселенцев минимальна. Агломерация, предполагаю я - это очередная глупость, как повороты рек. Невежество, возведённое в ранг заслуг, продолжает своё шествие по кабинетам и залам заседаний.
VladPTZ
2021-10-14 16:11:46
Зачем застраивать человейниками где люди дерутся за парковки а пробка может начинаться уже при посадки в лифт?
Leopol'd
2021-10-14 16:05:32
Запас Федосовой заканчивается, а строить по-прежнему хочется в центре. Продавливают... И даже понятно кто...
Посносили бы деревяшки в центре. И польза и обновление. Но жаба душит. Лучше уплотнять, через решения нужные.
Русский
2021-10-14 15:48:41
Кто хочет жить в землянках, поднимите руки. Лес рук :) агрекалчнутых.
Изя
2021-10-14 16:01:33
Русский, ясно . Но высотки в истор.центре зачем ?)))
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