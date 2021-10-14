Проект Генплана Петрозаводска предусматривает «высотные доминанты» в историческом центре

Центральный район Петрозаводска нуждается в строительстве зданий, которые будут возвышаться над исторической застройкой, считают разработчики проекта изменений в Генплане города.

Документ разработан федеральным проектным институтом «Союздорпроект».

«Генеральным планом предлагается сформировать обновленную панораму и силуэт Петрозаводска. В историческом центре сохраняется существующая застройка с историческими акцентами, которые дополняются новыми высотными доминантами, местоположение которых должно быть определено проектом планировки и реконструкции исторического центра и прилегающих прибрежных территорий города», — говорится в проекте.

Согласно предлагаемым изменениям, застройку повышенной этажности необходимо проводить, в первую очередь, в районах Кукковка и Древлянка.

«Высотные акценты индивидуальных по архитектуре зданий (16 и более этажей) в сочетании с озерно-лесным ландшафтом и существующей террасной застройкой позволят создать многоплановую панораму Петрозаводска», — поясняют разработчики изменений в Генплане.