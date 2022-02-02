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Проект новой паромной переправы в поселке Панозеро в Карелии разработает компания из Ярославской области

Новости. Экономика
15:29, 02 Февраля 2022
фото: правительство Карелии

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Стоимость контракта составит 3,2 миллиона рублей.

Разработкой проекта строительства новой паромной переправы через реку Кемь в карельском поселке Панозеро займется компания из Ярославской области «Судэлектросервис». Она оказалась единственным участником торгов, которые проводило республиканское управление автомобильных дорог. Стоимость контракта составит 3,2 миллиона рублей.

Напомним, поселок Панозеро в Кемском районе Карелии не раз оставался без транспортного сообщения с остальной территорией республики из-за обрыва стального троса на старом пароме. Предполагается, что новая переправа будет рассчитана на 20 лет. Паром шириной 10 метров должен обеспечивать доставку пассажиров и транспорта с одного берега на другой в течение 5 минут.

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