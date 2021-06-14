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«Проект проблемный»: мэр Петрозаводска прокомментировал вырубку деревьев на улице Куйбышева

Новости. Общество
11:49, 15 Июня 2021
фото: © читатель «Столицы на Онего»

Владимир Любарский прокомментировал ситуацию с вырубкой деревьев в центре Петрозаводска, на которую пожаловались горожане.

«Много пришло обращений по рубке деревьев при строительстве дороги по улице Куйбышева. Работы ведёт „Технострой“ — отправил работников мэрии с проверкой. Сам объект и проект, конечно, проблемные. Хотя впервые вопрос продления улицы рассматривался ещё до революции — аж в 1913 году. Энтузиасты наши нашли данные в архивах», — написал мэр Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети в ответ подписчикам, которые пожаловались на вырубку деревьев в центре Петрозаводска.

Напомним, горожанка прислала в редакцию фото срубленных деревьев на улице Куйбышева и пожаловалась, что в Петрозаводске бездумно уничтожают зеленые насаждения.

Также ранее сообщалось, что целый сквер был уничтожен в рамках проекта реконструкции существующей части автодороги от пр. Ленина до ул. Малой Слободской, а также ее продления до наб. Варкауса.

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Комментарии

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Урбанист
2021-06-15 12:48:34
Агрекалчнутая либерастня опять смуту наводит. Пора прикрыть этот рассадник
David.
2021-06-15 12:13:05
Не проект проблемный, а идиоты заполонившие все!
Juniper59
2021-06-15 11:58:27
Вообще-то говоря, бездумное ляпание названий всему и вся, затеянное администрацией в бытность Ирины Юрьевны - тот ещё цирк. Такие проекты, как строительство с нуля километровой улицы в центре города, вряд ли сочиняются на коленке за одну ночь. Значит, не обязательно нужно было странный пустырь между больницей и новостройками вдоль Федосовой называть каким-то "сквером". Другое дело, что тогда и новые дома логично было нумеровать по будущей Куйбышева, куда они стоят фасадами, а не по Федосовой, к которой они построены задом. Но тогда фиг бы кто там недешёвые квартиры стал покупать. Шутка ли, магистраль прямо под окнами.
Хотя логично, что что-то на этом месте должно было появиться. Но не обязательно магистраль.
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