«Проект проблемный»: мэр Петрозаводска прокомментировал вырубку деревьев на улице Куйбышева

Владимир Любарский прокомментировал ситуацию с вырубкой деревьев в центре Петрозаводска, на которую пожаловались горожане.

«Много пришло обращений по рубке деревьев при строительстве дороги по улице Куйбышева. Работы ведёт „Технострой“ — отправил работников мэрии с проверкой. Сам объект и проект, конечно, проблемные. Хотя впервые вопрос продления улицы рассматривался ещё до революции — аж в 1913 году. Энтузиасты наши нашли данные в архивах», — написал мэр Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети в ответ подписчикам, которые пожаловались на вырубку деревьев в центре Петрозаводска.

Напомним, горожанка прислала в редакцию фото срубленных деревьев на улице Куйбышева и пожаловалась, что в Петрозаводске бездумно уничтожают зеленые насаждения.

Также ранее сообщалось, что целый сквер был уничтожен в рамках проекта реконструкции существующей части автодороги от пр. Ленина до ул. Малой Слободской, а также ее продления до наб. Варкауса.