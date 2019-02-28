Проект реконструкции набережной в Петрозаводске не готов, заявляют власти

Правительство региона заявляет, что процесс работы по реконструкции и строительству набережной находится "в самом начале пути".

В министерстве природных ресурсов и экологии республики заявили, что на данный момент ведется подготовка первичных документов для последующей разработки документации проекта реконструкции и строительства набережной Онежского озера. В Минприроды не сообщают иных подробностей возможных работ на объекте, сообщают "Вести Карелии".

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