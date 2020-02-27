Проект ремонта набережной в Петрозаводске подготовят за 2,5 млн рублей

Подрядчик разработает проектно-сметную документацию капитального ремонта Онежской набережной, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Карельская организация ООО "Инженерный центр" разработает проектно-сметную документацию капитального ремонта Онежской набережной за 2,5 млн рублей.

До 30 мая специалисты проведут водолазные обследования, технические шуфления на береговой части, соберут гидротехнические данные объекта и составят отчёт по итогам изыскания.



Проект по ремонту, в том числе спускных лестниц и подходов к воде в створах проспекта Ленина, улиц Свердлова и Германа Титова, а также в районах ротонды и Петровского сквера, подрядчик подготовит к 30 октября.

Готовится проектная документация на ремонт декоративной части набережной к 100-летию Республики Карелия. Сами работы планируется выполнить уже в этом году. Мероприятия предполагают ремонт всех подпорных стенок, лестниц, подходов к Дворцу торжественных церемоний, к скульптурам и памятникам и т.д.

Напомним, начавшиеся в декабре работы по ремонту и развитию велопешеходной инфраструктуры на набережной столицы Карелии останутся без приемки.