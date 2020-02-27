890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Полиция Петрозаводска разыскивает возможного преступника 1
Сегодня 10:04
Стала известная сумма средних денежных доходов жителей Карелии в 2019 году 2
Сегодня 09:31
Появилось видео ночного ДТП, в котором чуть не убилась пьяная петрозаводчанка 6
27.02.2020 21:08
В Петрозаводске прошла традиционная акция памяти "Немцов мост" 33
27.02.2020 17:39
Петрозаводск попал в топ-10 городов с самыми красивыми мужчинами 1
Сегодня 08:05

Проект ремонта набережной в Петрозаводске подготовят за 2,5 млн рублей

Новости. Общество
16:49, 28 Февраля 2020
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Подрядчик разработает проектно-сметную документацию капитального ремонта Онежской набережной, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Карельская организация ООО "Инженерный центр" разработает проектно-сметную документацию капитального ремонта Онежской набережной за 2,5 млн рублей.

До 30 мая специалисты проведут водолазные обследования, технические шуфления на береговой части, соберут гидротехнические данные объекта и составят отчёт по итогам изыскания.

Проект по ремонту, в том числе спускных лестниц и подходов к воде в створах проспекта Ленина, улиц Свердлова и Германа Титова, а также в районах ротонды и Петровского сквера, подрядчик подготовит к 30 октября. 

Готовится проектная документация на ремонт декоративной части набережной к 100-летию Республики Карелия. Сами работы планируется выполнить уже в этом году. Мероприятия предполагают ремонт всех подпорных стенок, лестниц, подходов к Дворцу торжественных церемоний, к скульптурам и памятникам и т.д.

Напомним, начавшиеся в декабре работы по ремонту и развитию велопешеходной инфраструктуры на набережной столицы Карелии останутся без приемки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2020, 12:21
Финляндия хочет создать с соседним с Карелией регионом особую экономическую зону
26.02.2020, 12:58
Женщина доехала из Мурманской области до Карелии на такси
26.02.2020, 09:51
Минздрав Карелии запустил в городские поликлиники "тайного пациента"
26.02.2020, 16:47
Мама малыша из Карелии, который за одну ночь стал инвалидом, собирает деньги на его реабилитацию
25.02.2020, 13:38
Жизнь перевернулась
21.02.2020, 11:13
Водитель автобуса, в наркотическом опьянении катавший пассажиров по Петрозаводску, выдворен из страны

Аналитика

Сегодня 16:12
Обществоведение
На месте "развалюх" в Карелии появятся новые социальные объекты
В правительстве республики разработали механизм, который поможет решить проблему с с аварийными и заброшенными строениями.
Какой дом выбрать: панельный или монолитный?
Сегодня 10:17
Стелу "Город воинской славы" ко Дню Победы не установят 6
27.02.2020 13:14
"Я был пристегнут к кровати" 9
22.02.2020 18:20
Защитники "Каменного бора" и петрозаводские власти поговорили на одном языке 6
22.02.2020 17:19
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:53
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
Стильная одежда из Италии и Германии
27.02.2020 10:35
Какую рекламу выбрать для бизнеса
26.02.2020 12:43
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером": о современных студенческих отрядах – гость программы руководитель регионального штаба "РСО" Вера Билькова
27.02.2020 14:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»