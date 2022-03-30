Проект реставрации исторических зданий на проспекте Ленина в Петрозаводске планируется разработать к ноябрю 2023 года

После реставрационных работ памятник деревянной архитектуры займет государственный центр по изучению и использованию петроглифов.

Республиканский центр по государственной охране объектов культурного наследия выступил заказчиком комплексного обследования и разработки научно-проектной документации по реставрации деревянных зданий на проспекте Ленина в Петрозаводске, которые были построены в 1917 году для Управления Мурманской железной дороги. В одном из исторических зданий до недавнего времени располагалось министерство образования Карелии, а после его переезда на проспект Александра Невского республиканские власти решили передать деревянный памятник под музейные нужды. Предполагается, что часть отреставрированных помещений займет государственный центр по изучению и управлению петроглифами, которые вошли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В техническом задании на разработку научно-проектной документации указано, что «подлинные элементы и конструкции памятника, аутентичный материал и особенности обработки подлежат максимально возможному сохранению», однако для приспособления зданий под современное использование «допускается перепланировка без изменения расположения исторических капитальных стен». Рядом с историческими зданиями планируется разместить парковку для туристических автобусов.

В Республиканском центре по государственной охране объектов культурного наследия рассчитывают завершить разработку проекта реставрации деревянного памятника к ноябрю 2023 года. Начальная стоимость контракта составляет 11 миллионов рублей.