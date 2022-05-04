Проект строительства автомобильного тоннеля под ж/д в Петрозаводске находится на экспертизе

ФАУ «Главгосэкспертиза России» рассматривает проектно-сметную документацию реконструкции автодороги в Петрозаводске, которая предусматривает прокладку тоннеля под железнодорожными путями.

Об этом говорится в заключении Контрольно-счетной палаты Петрозаводска об исполнении бюджета города.

В рамках проекта планируется реконструкция улицы Достоевского на участке от улицы Зайцева до улицы Боровая с устройством тоннеля под железнодорожными путями по улице Халтурина.

Планируется реконструировать и продлить улицу Халтурина до железной дороги, пробить там тоннель и вывести автодорогу на противоположной стороне к Первомайскому проспекту в районе улицы Достоевского. Ее предлагается реконструировать до набережной Варкауса.

Реализация такого проекта позволит пустить транспортные потоки от объездной дороги через Пятый поселок и район Первомайского проспекта к набережной Варкауса.

Согласно заключению Контрольно-счетной палаты, из городской казны на разработку проектно-сметной документации было выделено почти 10 млн рублей. Еще 20 млн разработчик получит после выполнения контракта.

В конце 2021 года «Главгосэкспертиза» вернула проект на доработку, и после устранения недочетов вернулась к рассмотрению документации.

Если проект получит положительное заключение экспертизы, то власти Карелии смогут добиться федерального финансирования строительства.