Проект строительства нового онкологического диспансера в Петрозаводске прошел Главгосэкспертизу России

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектной и сметной документации нового онкологического диспансера, который планируют построить на Лососинском шоссе в Петрозаводске.

Об этом сообщил на своей странице в "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков.

"По проекту в здании будет шесть блоков, где разместятся стационар на 200 пациентов, радиологическое и операционное отделения а также поликлиника, рассчитанная на прием 300 человек в смену, пишет Артур Парфенчиков. - Ориентировочная стоимость строительства диспансера - 5,5 млрд рублей. Земельный участок, напомню, уже выделен - рядом с Республиканской больницей им. В.А. Баранова. Точные сроки строительства будут известны после согласования с Минздравом России".

Напомним, аукцион на подготовку проекта здания учреждения здравоохранения был проведен 27 декабря 2018 года. Проектировщик приступил к работе в 2019 году. На экспертизу документы были направлены в ноябре прошлого года.

Ранее главный врач Республиканского диспансера Ерванд Хидишян заявил, что в случае получения положительной экспертизы на проект, Минздрав Карелии сможет подать заявку на финансирование в федеральное Министерство здравоохранения.

"Очень надеемся, что в конечном итоге мы попадем в план 2021 года и проведем все мероприятия по строительству. Надеюсь, мечтаю, что 2024 году у нас будет новый онкодиспансер", - сказал Хидишян.