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Проект восстановления Успенской церкви в Карелии будет готов к июню

Новости. Общество
15:45, 25 Мая 2020
фото: © Илья Тимин
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Государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект восстановления Успенской церкви, сгоревшей в 2018 году в Кондопоге, пишет ТАСС.

"В целом, архитектурная концепция, идея проекта получила одобрение. Проект был рассмотрен на заседании научно-методического совета при Минкультуры РФ, в составе этого совета существует группа специалистов по сохранению памятников деревянного зодчества и музеев под открытым небом. Как раз эти специалисты очень высоко оценили качество той работы, которую продемонстрировали проектировщики при работе над нашей проблемой. Кроме того, проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы", - цитирует ТАСС руководителя управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова.

Компания-проектировщик обещает предоставить окончательный проект восстановления церкви в начале лета. По словам Алиповой, сейчас подрядчик должен скорректировать сметную стоимость, так как будет пересчитан объем ручного труда, который будет использован при восстановлении церкви с применением традиционных технологий, материалов и инструментов. Кроме того, из документации изъяли блок, связанный с пожарной безопасностью деревянного храма. Планируется вынести эти работы в другой контракт для создания индивидуальной системы пожаротушения.

"Эта работа отдельной организации долгая, требует исследовательской части. Эти системы проектируются, исходя из особенностей каждого конкретного объекта, поэтому мы пошли по такому пути", - пояснила руководитель регионального управления

Власти Карелии уже готовят проект обращения от руководства республики на федеральный уровень по поводу финансирования восстановления Успенской церкви, а также о возможности заключить контракт с единственным поставщиком. Это позволит избежать проблем с неквалифицированными компаниями, вышедшими на аукцион и не имеющими должного опыта, но предложившими меньшую цену.

Напомним, памятник деревянного зодчества 18 века сгорел 10 августа 2018 года. Тогда еще 15-летний житель Карелии облил заранее приготовленной легковоспламеняющейся жидкостью стены Успенской церкви в Кондопоге и поджег. Пожар практически полностью уничтожил уникальный древний храм. Церковь являлась одной из самых высоких деревянных построек в России — ее высота составляла 42 метра. Храм был объектом культурного наследия федерального значения, популярным туристическим брендом республики и входил в филиал Кондопожского городского краеведческого музея.

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