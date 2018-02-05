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Новости. Общество
13:21, 05 Февраля 2018

Проектирование реконструкции мостов в Петрозаводске оказалось дороже, чем ожидали в мэрии

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Проектирование реконструкции двух мостов, находящихся в плохом техническом состоянии, может обойтись в 25 млн рублей – это больше, чем ожидали в мэрии Петрозаводска.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник в понедельник сообщила журналистам, что проектирование реконструкции двух городских мостов – на улицах Мерецкова и Кирова – может обойтись в 25 млн рублей. Это показали запросы коммерческих предложений.

"Диапазон цен оказался значительно выше, чем то, на что мы рассчитывали, - призналась глава города. - Соответственно, мы будем ожидать экономии от торгов. Проектировать мосты все равно надо".

Мирошник сообщила, что разработкой проектно-сметной документации (ПСД) власти рассчитывают заняться сразу после того, как получат субсидию из Дорожного фонда.  

"Как только мы получаем уведомление на предоставление нам этих средств, в феврале-марте уже будем размещаться. Нам ПСД надо к лету сделать однозначно", - сказала она.

Средства на реконструкцию мостов мэрия рассчитывает получить из федерального центра.

"Если мы весной-летом успеваем сделать ПСД, то параллельно уже будем вести переговоры, чтобы постараться в 2018 году начать работы", - отметила градоначальница.

"Мы понимаем, что все необходимо сделать срочно. Поэтому уже весной у нас будет представление о видах работ, о сроках их выполнения и о финансировании", - заключила она.

Ранее экспертиза показала, что четыре моста в карельской столице небезопасны и нуждаются в ремонте, в связи с чем движение по мостам было ограничено.   

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Комментарии

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vist
2018-02-05 19:43:50
Наверно господа из мэрии ничего не слышали об одостадийном строительстве объектов, этот метод повсеместно применяется в западных фирмах. Это только у нас привыкли бухать бешеные деньги за проекты, потом год будут готовить документацию на конкурс и искать Подрядчика. Схема проста: проектно-консальтинговая фирма готовит тендер, конкурс, строительство с паралельным выпуском проектной документации, все разногласия регулируются специальной формой " Чейнз риквест форм" , сдача объекта. Вот уж поистине замороженный ( вместе с мозгами) славный город Петрозаводск!
Ой, мамочки
2018-02-05 16:54:26
Одного понять не могу - Почему нельзя сделать сначала один мост, а затем другой. Заключив при этом договора, раздельно, но сразу на два моста?... Смотрим на перспективу: Если сроки гарантийные на моты будут одинаковые, то через N-время можно предположить и ремонт опять будет одновременный. Соответственно, опять возникнут проблемы с движением транспорта и логистикой.... Каким местом думает градоначальница - догадаться не сложно!
Доктор Лень
2018-02-05 18:40:22
Ой, мамочки (погремуха нехилая), ИХ "понять" не моги(Те)! 2 типа пациентов. Одни "вознеслись", другие вдруг (всегда вдруг) задумались. До остальных - коллеги из ветеринарии.
На них (нас) опыты. Вы им: Ой, мамочки..! А Вам: Вакцина! Без неё ИНН-ом не наградим!! Штрихкода лишим. И ваще..
pupsik
2018-02-05 13:45:52
местные проектировщики не хотят?
Доктор Лень
2018-02-05 14:58:03
pupsik, с местных какой откат..
Горожанин
2018-02-05 13:39:01
250 проектировщиков с зарплатой в 100 000 руб. будут целый месяц проектировать "реконструкцию" двух существующих мостов! Ну ладно, налоги еще учесть надо. Все равно цифра поражает. В стране нет типовых решений для таких задач?! 21 век на дворе, у нас университетский город, неужели никто не может сделать проект реконструкции мостов за вменяемые деньги и в приемлемые сроки?!
banan
2018-02-05 17:34:36
Горожанин, чтовы) Схема то рабочая. Берем 25 мультов, сливаем конторе из *мска. Ждем. Ой мамочки, а контора то того) Живем с закрытыми мостами много лет. Выбиваем деньги из федерального бюджета, за лярд строим мост.
Беня
2018-02-05 16:53:28
Горожанин, почему не могут? Могут! Ха, да легко! За бутылку. Но я бы на этот мост потом не полез :)
Горожанин
2018-02-05 17:02:05
Беня, ты в доле у проектантов, что ли? В стране тысячи рек и миллионы мостов, и нет типовых проектов, которые надо только слегка подправить?! Тем более что "речки" у нас, а не реки ...во задача для 21 века!
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