Проектирование реконструкции мостов в Петрозаводске оказалось дороже, чем ожидали в мэрии

Проектирование реконструкции двух мостов, находящихся в плохом техническом состоянии, может обойтись в 25 млн рублей – это больше, чем ожидали в мэрии Петрозаводска.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник в понедельник сообщила журналистам, что проектирование реконструкции двух городских мостов – на улицах Мерецкова и Кирова – может обойтись в 25 млн рублей. Это показали запросы коммерческих предложений.

"Диапазон цен оказался значительно выше, чем то, на что мы рассчитывали, - призналась глава города. - Соответственно, мы будем ожидать экономии от торгов. Проектировать мосты все равно надо".

Мирошник сообщила, что разработкой проектно-сметной документации (ПСД) власти рассчитывают заняться сразу после того, как получат субсидию из Дорожного фонда.

"Как только мы получаем уведомление на предоставление нам этих средств, в феврале-марте уже будем размещаться. Нам ПСД надо к лету сделать однозначно", - сказала она.

Средства на реконструкцию мостов мэрия рассчитывает получить из федерального центра.

"Если мы весной-летом успеваем сделать ПСД, то параллельно уже будем вести переговоры, чтобы постараться в 2018 году начать работы", - отметила градоначальница.

"Мы понимаем, что все необходимо сделать срочно. Поэтому уже весной у нас будет представление о видах работ, о сроках их выполнения и о финансировании", - заключила она.

Ранее экспертиза показала, что четыре моста в карельской столице небезопасны и нуждаются в ремонте, в связи с чем движение по мостам было ограничено.