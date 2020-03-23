Проекты реконструкции Нацмузея и посадочных площадок в Карелии будут вычеркнуты из ФЦП

Российское правительство вносит изменения в федеральную целевую программу развития Карелии, согласно которым из нее могут быть исключены проекты реконструкции Нацмузея в Петрозаводске и сети посадочных площадок.

Из федеральной целевой программы предполагается вычеркнуть пункты: "Реконструкция здания бюджетного учреждения "Национальный музей Республики Карелия" (3 и 4 этапы)" на сумму 449,96 млн рублей и "Реконструкция сети посадочных площадок, обеспечивающих функционирование воздушного транспорта на территории Республики Карелия. Реконструкция посадочной площадки, г. Сортавала, пос. Хелюля" на сумму 244,86 млн рублей.

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