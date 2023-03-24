Проект ремонта трубы победил в конкурсе и получит финансирование в Карелии

Подведены итоги конкурса заявок по программе поддержки местных инициатив в Карелии.

О результатах сообщили в министерстве национальной и региональной политики республики.

Всего было подано 189 заявок, из которых 134 — допущены к участию. В число победителей вошли 74 инициативных проекта, на реализацию которых из бюджета Республики Карелия выделено 100,8 млн рублей. В разрезе районов наибольшее число проектов-победителей по результатам отбора определено в Суоярвском муниципальном округе — 14 проектов, в Питкярантском муниципальном районе — 12.

Лидерами в соответствии с балльно-рейтинговой системой стали три проекта: ремонт памятника Герою Советского Союз А. Н. Пашкову, замена участка водопровода в поселке Рускеала и монтаж уличного освещения в поселке Хийтола.