Проезд ограничат на трассе «Кола» из-за ремонта моста

Плановые работы ограничат проезд по мосту на федеральной трассе «Кола» в соседнем с Карелией регионе.

Упрдор «Кола» сообщает, что с 17 октября в связи с началом плановых работ на длительный срок предусмотрено ограничение движения транспорта по мосту через ручей на 1150-м километре автодороги Р-21 «Кола» (Кандалакшский район, Мурманская область).

Проезд будет организован посредством реверсивного движения. Ширина проезда — 4,2 метра.

В Упрдоре просят водителей учитывать это обстоятельство и заблаговременно планировать поездки по данному участку трассы.

Ранее сообщалось, что до 21 октября на путепроводе, расположенном на 19 километре трассы Р-21 «Кола» во Всеволожском районе Ленинградской области, будет введено ограничение пропускной способности.