Проезжавшие по лесу жители Карелии украли спиленные деревья

В полицию Пудожского района поступило заявление от работников лесопромышленной организации, сообщили в МВД Карелии.

С верхнего склада на территории делянки пропал березовый баланс (верхняя часть дерева). Сумма ущерба составила около 2,5 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к краже причастны двое жителей Пудожа 34 и 37 лет. Мужчины занимались доставкой продуктов в населенные пункты. По дороге заметили подготовленные к вывозу хлысты деревьев, погрузили несколько в свой автомобиль и вывезли, чтобы использовать в качестве дров. Ранее у подозреваемых проблем с законом не возникало.

Возбуждено уголовное дело.