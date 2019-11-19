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Новости. Экономика
10:00, 19 Ноября 2019
фото: © КарелЭкспо

"Профессии настоящих мужчин"

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В Центре образования и творчества "Петровский Дворец" 21 ноября состоится ежегодное военно-профориентационное мероприятие "Профессии настоящих мужчин - 2019".

С 12.00 до 16.00 на выставке пройдет презентация организаций силовых структур и профильных военных образовательных учреждений министерства обороны, министерства внутренних дел, министерства по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, ФСБ, ФСИН, Пограничного управления ФСБ России, федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, федеральной таможенной службы России, федеральной службы судебных приставов.

Школьники и студенты получат информацию о передовых технологиях и перспективах развития вооруженных сил России. Участники выставки расскажут о возможностях профобразования, условиях поступления в учебные заведения, помогут выбрать профессию с учетом индивидуальных интересов и способностей, а также расскажут о порядке прохождения военной службы на офицерских должностях, возможностях профессионального роста.

Деловая программа включает в себя выставку служебного оружия, показательные выступления силовых структур, кинологов, историческую реконструкцию моделей вооружения и обмундирования времен Великой Отечественной войны, книжную и фото-выставки "Служу Отечеству", концертную программу с участием почетных гостей, ветеранов вооруженных сил и творческих коллективов. На уличной площадке будет организован показ специализированной, боевой и пожарной техники.

Контактные телефоны: 59-28-89, 59-26-76

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