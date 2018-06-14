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Новости. Происшествия
14:33, 14 Июня 2018

Профессор Петербургского университета ушел из лагеря геологов в Карелии и пропал

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В Суоярвском районе пропал профессор кафедры геофизики Санкт-Петербургского госуниверситета Константин Владиславович Титов, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.

В минувшую среду, 13 июня, в 11.00 в Суоярвском районе в деревне Хаутаваара, где расположился лагерь геологов, приехавших на практику, ушел 53-летний профессор кафедры геофизики Санкт-Петербургского госуниверситета Константин Владиславович Титов и пропал.

Коллеги пропавшего профессора обратились за помощью в полицию и спасателям.

Поисково-спасательная группа из Петрозаводска выехала на место происшествия сегодня, 14 июня, в 9.00. На данный момент, по информации, поисковиков, профессор не найден.

Телефон пропавшего находится в лагере, он его с собой не взял, уточнили спасатели.

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