Профессор Петербургского университета ушел из лагеря геологов в Карелии и пропал

В Суоярвском районе пропал профессор кафедры геофизики Санкт-Петербургского госуниверситета Константин Владиславович Титов, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.

В минувшую среду, 13 июня, в 11.00 в Суоярвском районе в деревне Хаутаваара, где расположился лагерь геологов, приехавших на практику, ушел 53-летний профессор кафедры геофизики Санкт-Петербургского госуниверситета Константин Владиславович Титов и пропал.

Коллеги пропавшего профессора обратились за помощью в полицию и спасателям.

Поисково-спасательная группа из Петрозаводска выехала на место происшествия сегодня, 14 июня, в 9.00. На данный момент, по информации, поисковиков, профессор не найден.

Телефон пропавшего находится в лагере, он его с собой не взял, уточнили спасатели.