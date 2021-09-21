Профилактику коронавируса приравняли к охране труда — разъяснения для работодателей Карелии

Фонд социального страхования Карелии подготовил разъяснения для работодателей об изменениях в правилах выплаты компенсаций расходов на профилактику COVID-19.

Новые правила, принятые министерством труда России, вступили в силу с 19 сентября.

Согласно изменениям, мероприятия по профилактике коронавируса работодатели могут включить в свои планы по охране труда на текущий год. В этот список входит тестирование персонала, покупка масок, антисептиков, устройств для дезинфекции, термометров, приборов и оборудования для мониторинга здоровья сотрудников

Кроме того, по новым правилам, продлен срок подачи заявлений на выплату компенсаций расходов работодателей. В прошлом году их принимали до 1 августа, а теперь — до 1 октября.