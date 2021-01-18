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Профильный комитет парламента Карелии поддержал упразднение Конституционного суда республики

Новости. Политика
10:15, 19 Января 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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По федеральному законодательству конституционные суды в регионах страны планируется ликвидировать к 2023 году.

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению парламента Карелии единогласно поддержал 19 января проекты поправок в Конституцию республики и региональных законов, связанных с упразднением карельского Конституционного суда. С этими инициативами выступили глава Карелии Артур Парфенчиков и группа депутатов из парламентских фракций "Единой России" и ЛДПР, однако появление этих законопроектов было обусловлено изменениями федерального законодательства.  

В конце прошлого года депутаты Государственной Думы России приняли поправки к федеральному закону "О судебной системе", упраздняющие конституционные суды в регионах страны. По словам председателя думского комитета по законодательству и государственному строительству Павлу Крашенинникову, который выступил одним из авторов этой инициативы, в настоящее время конституционные суды действуют в 16 субъектах федерации, и их предполагается ликвидировать к началу 2023 года.

Напомним, Конституционный суд Карелии был создан в 1994 году и состоит из трех судей. В прошлом году они собирались на судебные заседания всего дважды.  

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Комментарии

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кир
2021-01-19 11:03:23
Присоединить к Петербургу, ликвидировав всю администрацию с псевдогосударственными надстройками. Москва, время требует.
Off
2021-01-19 10:47:15
Хде шанлалята ? Почему он здесь штаны протирают ? Питкяранту! В Кемь ! Там народ без воды сидит . Выборы скоро !
Juniper59
2021-01-19 10:37:54
Бездельников-то развелось.
Если структура упразднена федеральным законом - что это за бодяга с голосованием? И что было бы, если бы, к примеру, этот самый комитет проголосовал против упразднения? Что-то бы изменилось?
врунофф
2021-01-19 10:22:40
Местечковую конституцию тоже надо упразднить за ненадобностью.
mobikk
2021-01-19 10:35:03
врунофф,
да и парламент тоже ни к чему
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