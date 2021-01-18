Профильный комитет парламента Карелии поддержал упразднение Конституционного суда республики

По федеральному законодательству конституционные суды в регионах страны планируется ликвидировать к 2023 году.

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению парламента Карелии единогласно поддержал 19 января проекты поправок в Конституцию республики и региональных законов, связанных с упразднением карельского Конституционного суда. С этими инициативами выступили глава Карелии Артур Парфенчиков и группа депутатов из парламентских фракций "Единой России" и ЛДПР, однако появление этих законопроектов было обусловлено изменениями федерального законодательства.

В конце прошлого года депутаты Государственной Думы России приняли поправки к федеральному закону "О судебной системе", упраздняющие конституционные суды в регионах страны. По словам председателя думского комитета по законодательству и государственному строительству Павлу Крашенинникову, который выступил одним из авторов этой инициативы, в настоящее время конституционные суды действуют в 16 субъектах федерации, и их предполагается ликвидировать к началу 2023 года.

Напомним, Конституционный суд Карелии был создан в 1994 году и состоит из трех судей. В прошлом году они собирались на судебные заседания всего дважды.