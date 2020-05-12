Профильный комитет парламента Карелии выступил против отмены закона о роспуске горсовета Сортавалы

Председатель Центральной избирательной комиссии республики заявил на заседании комитета, что правовых оснований для отмены закона нет.

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению парламента Карелии большинством голосов отклонил 13 мая законопроект депутата Александра Федичева об отмене закона о роспуске Сортавальского горсовета, который был принят Законодательным собранием республики в конце прошлого года. Как отметил Федичев в своем выступлении на заседании комитета, поводом для принятия закона послужило решение Сортавальского городского суда от 24 июля 2019 года, а также апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Верховного суда Карелии от 21 октября 2019 года, которые признали незаконным бездействие горсовета Сортавалы, выразившееся в непроведении правомочного заседания представительного органа местного самоуправления в течение трех месяцев подряд. Весной нынешнего года судебная коллегия по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменила эти решения карельских судов, и, таким образом, у принятого республиканским парламентом закона о роспуске Сортавальского горсовета исчезли юридические основания.

С точкой зрения депутата Федичева не согласились ни представитель прокуратуры в Законодательном собрании Алла Суханова, ни председатель Центральной избирательной комиссии Алексей Бахилин. Они напомнили, что в марте нынешнего года в Сортавале прошли выборы нового городского совета, который уже приступил к своей работе, а отмена закона о роспуске прежнего депутатского корпуса может вызвать коллапс деятельности местного самоуправления и нарушение прав граждан. "Правовых оснований для отмены закона нет!", - подчеркнул Бахилин.

В итоге законопроект депутата Александра Федичева поддержал лишь один член профильного комитета карельского парламента Иван Гусев из фракции "Яблоко". Депутаты от "Единой России" высказались либо против, либо отказались от голосования.