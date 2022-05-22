Профильный комитет Заксобрания Карелии поддержал создание первого муниципального округа в регионе

Депутаты комитета по государственному строительству и местному самоуправлению парламента Карелии считают объединение поселений в Суоярвском районе позитивным преобразованием.

На заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению парламента Карелии сегодня, 23 мая, рассмотрели и поддержали проект закона республики «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального образования «Суоярвский район».

Законопроектом предлагается все поселения, входящие в состав Суоярвского района, объединить, а вновь образованное муниципальное образование наделить статусом муниципального округа. Четыре из пяти поселений, Суоярвское городское, Поросозерское, Нейстерьярвское, Лоймольское сельские поселения, выразили свое согласие на такое преобразование. Лишь депутаты Вешкельского сельского поселения проголосовали против объединения.

Как отметила в ходе заседания автор законодательной инициативы, глава Суоярвского района Наталья Васенина, вопрос объединения поселений обсуждался в течение нескольких лет.

«До 2005 года мы в принципе жили единым муниципальным округом. У нас был единый районный совет, в составе которого работали депутаты из всех крупных населенных пунктов района. Население тогда составляло 25 тысяч. Сейчас в районе проживают 14 тысяч человек. Убыль населения связана с различными причинами, прежде всего, нестабильной экономической ситуацией. При этом за последние годы на уровне поселения остались незначительные полномочия, а с главой администрации выстроена грамотная работа. У нас сложился тандем, где глава берет на себя все проблемы поселений», — поделилась глава Суоярвского района.

В качестве примера неэффективной работы Наталья Васенина привела реорганизацию Дома культуры в 2005 году, передачу библиотек поселениям. При этом возникают трудности во время предвыборных кампаний — выдвижение кандидатов на выборах в сельских поселениях идет очень сложно.

«Люди реально понимают, что на уровне поселения сложно что-то решить. Нужно консолидировать свои силы, чтобы чего-то добиться. В этом году мы пошли по той схеме, когда не от поселений были выдвинуты предложения по той или иной программе, а конкретно от поселков. И люди успешно защитили свои проекты. Сегодня Суоярвский район — лидер по ТОСам в Карелии. У нас хорошо реализуется программа «Комфортная городская среда». И по программе поддержки местных инициатив мы являемся лидерами. Возможности привлечь средства на развитие территорий сегодня есть. А вместе мы сможем реализовать больше проектов. После объединения бюджет пополнится на 12 млн рублей. », — рассказала Наталья Васенина.

Автор законопроекта разваляла миф и о том, что при объедении поселений нарушится связь между местными жителями и администрациями.

«Все главы поселений после того, как будет образован муниципальный округ, останутся представителями в администрации. И на каждой территории будет образован отдел администрации, где будут работать те же специалисты», — отметила глава Суоярвского района.

По словам Васениной, когда в районе начнут работать над уставом нового совета, проведение выездных сессий в каждом населенном пункте будет закреплено нормативно.

Председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению парламента Карелии Анна Лопаткина считает, что появление в регионе первого муниципального округа — это позитивное преобразование. Депутаты изучали опыт Калининградской области. Сейчас они наблюдают за тем, как успешно проходит преобразование в Архангельской и Вологодской областях. Здесь повышаются бюджетная эффективность расходов местных бюджетов и эффективность муниципального управления. При этом статус сельских населенных пунктов не изменяется, меры социальной поддержки сохраняются.

Члены профильного комитета единогласно приняли решение поддержать законопроект.