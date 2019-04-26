Профосмотры и диспансеризацию в России будут проводить по-новому

Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Вчера было принято и зарегистрировано Минюстом несколько приказов Минздрава. Один из них - это новый порядок профилактических осмотров и диспансеризации, в соответствии с которым с 18-летнего возраста профосмотры ежегодно проводятся взрослому населению, с 40 лет - ежегодная диспансеризация", - процитировали слова Скворцовой РИА Новости.

Кроме того, по ее словам, дополнительная диспансеризация вводится для лиц предпенсионного и пенсионного возраста.

Скворцова подчеркнула, что здравоохранение должно быть комфортным для пациентов. "То есть профилактика и диспансеризация должны проходить и по вечерам, и в субботние дни. Более того, каждый региональный Миниздрав должен проанализировать и на свой сайт разместить перечень медорганизаций, которые могут полностью осуществить пакет профилактических мероприятий", - отметила она.

Министр также добавила, что население очень положительно реагирует на sms-оповещения о диспансеризации. Так, по ее данным, 60 процентов из тех, кто получает sms-оповещение, в течение двух месяцев проходит диспансеризацию. Однако задача стоит расширить ее еще сильнее.