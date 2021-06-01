Реклама на сайте
Прислать новость
В Петрозаводске молодые люди обстреляли, а потом подожгли квартиру семьи с ребенком 4
01.06.2021 15:13
Еще одна трасса в Карелии стала федеральной 3
01.06.2021 12:01
Мазуровский и другие сбитые летчики 1
01.06.2021 15:44

Профсоюзы Финляндии требуют открыть страну для туристов

Новости. Экономика
09:43, 02 Июня 2021
фото: ©Столица на Онего

Представители сферы обслуживания опасаются того, что бизнес может потерять второй летний сезон.

Финский профсоюз и ассоциация работников сферы обслуживания, а также профсоюз авиаторов выступили с совместным призывом к властям Финляндии облегчить въезд в страну. Как сообщило Yle, представители сферы обслуживания требуют открыть Финляндию для внешнего туризма так же, как открываются другие европейские государства. По мнению профсоюзов, иностранным туристам должно быть достаточно одного отрицательного теста на коронавирус или первой дозы прививки.

Представители сферы обслуживания опасаются того, что бизнес может потерять второй летний сезон, что приведет к необратимой потере финской доли на международном туристическом рынке. Сейчас в Финляндию из европейских стран свободно могут въехать только жители Исландии, остальным для въезда нужна веская причина. Эти ограничения действуют до 15 июня.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Клиники на Чайкиной. Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 11
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»