Профсоюзы Финляндии требуют открыть страну для туристов

Представители сферы обслуживания опасаются того, что бизнес может потерять второй летний сезон.

Финский профсоюз и ассоциация работников сферы обслуживания, а также профсоюз авиаторов выступили с совместным призывом к властям Финляндии облегчить въезд в страну. Как сообщило Yle, представители сферы обслуживания требуют открыть Финляндию для внешнего туризма так же, как открываются другие европейские государства. По мнению профсоюзов, иностранным туристам должно быть достаточно одного отрицательного теста на коронавирус или первой дозы прививки.

Представители сферы обслуживания опасаются того, что бизнес может потерять второй летний сезон, что приведет к необратимой потере финской доли на международном туристическом рынке. Сейчас в Финляндию из европейских стран свободно могут въехать только жители Исландии, остальным для въезда нужна веская причина. Эти ограничения действуют до 15 июня.