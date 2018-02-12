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Новости. Общество
15:40, 12 Февраля 2018

Профсоюзы Карелии отрицают факты отказа судов принимать иски по "северным" сверх МРОТ

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Профсоюзы Карелии заявили о том, что не имеют информации о случаях отказа судов в приеме исков от граждан, добивающихся выплат «северных надбавок» сверх МРОТ.

Пресс-служба профсоюзов Карелии сообщила о том, что иски по "северным" рассматриваются судами региона в обычном режиме. Информации об отказах в принятии документов от истцов у профсоюзной организации нет.

"Один из самых крупнейших профсоюзов в нашей республике - профсоюз образования с такой практикой не встречался. Конкретно Лоухский суд удовлетворил пять исковых заявлений работников системы образования и членов профсоюза о возмещении в том числе выплат и за 2016 год",- сообщили в пресс-службе профсоюзов республики.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бриг
2018-02-12 16:17:31
Ещё одни комментаторы вылезли . Пресс службе Верх.Суда нет в этой деревне ???Пояснять больше не кому , как Лопаткиной какой то и профсоюзам.
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