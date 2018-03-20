Нормативного состояния дорог в Карелии придется ждать «100 лет»

Протяженность дорог в Карелии, соответствующих нормативному состоянию, будет увеличиваться на 1% в год, согласно целевым показателям, заложенным в Концепцию социально-экономического развития республики до 2022 года.

Столь низкие темпы вызвали критику со стороны председателя рескома КРО профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Карелии Сергея Соловьева, сообщают "Вести Карелии".

"Меня, конечно, возмутил тот факт, что по 1% в год. Мы 100 лет что ли будет доводить наши дороги до нормативного состояния? Эту цифру, наверное, надо пересмотреть, потому что она ни в какие рамки не лезет", - сказал Соловьев.

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