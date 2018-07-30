Прогноз: производство сельхозпродукции в Карелии начнет расти с 2019 года

Спад производства сельскохозяйственной продукции, наблюдаемый в Карелии в течение нескольких лет, продолжается в 2018 году, но следующий год станет переломным, прогнозируют власти республики.

Это следует из обсуждаемого в правительстве проекта "Основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов".

В 2016 и 2017 годах выпуск сельхозпродукции сокращался почти на 10% ежегодно, в 2018 году спад составит 2%.

Какие изменения прогнозируются в 2019 году, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".