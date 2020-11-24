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Прогнозы властей по экономике Карелии в парламенте назвали "бессмысленными"

Новости. Общество
13:01, 25 Ноября 2020
фото: pixabay
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Прогноз социально-экономического развития Карелии на 2021-2023 годы, принятый правительством Карелии, не в полной мере соответствует планам властей, зафиксированным в государственных программах.

Об этом сообщил сегодня в парламенте председатель Контрольно-счетной палаты Карелии Алексей Дорохов.

"Мы не увидели достаточной обоснованности того прогноза, который закладывается в основу (бюджета – прим. ред.)…", - сказал Дорохов.

По мнению председателя комитета по бюджету Виталия Красулина, невозможно строить планы исходя из прежних прогнозов.

"Все эти экономические планы развития, которые мы когда-то писали…ориентироваться на них уже бессмысленно. Никто не думал, что встанет экономика. Никто не думал, что поменяются даже налоговые все отчисления - все изменилось указами президента. Поэтому давайте ориентироваться, отталкиваться от реалий, а не друг другу делать замечания, что у вас был прогнозный план..." - сказал Красулин.

Почему прогноз Минэкономразвития вызвал претензии Контрольно-счетной палаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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протестанутый
2020-11-25 14:02:54
Пофиг. Через год этих депутатишек уже не будет. Придут другие, которые затянут гайки всей недовольной либерастной шелупони. А заноза опять будет о резьбе и о том, что зима как всегда приходит внезапно .
zanoza
2020-11-25 13:33:24
Да все эти прогнозы белыми нитками шиты, не получат денег из Москвы и кирдык прогнозам.
Гость
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